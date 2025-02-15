川普建立能源委员会 推动与中国AI竞争

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天签署行政命令成立「国家能源主导委员会」，其任务将是协助满足美国发展人工智慧（AI）的庞大电力需求，好让美国在与中国的AI竞赛中胜出。

川普（Donald Trump）签署行政命令时告诉记者：「我们将在能源领域占主导地位，而且这甚至还不包含我们将为所有AI工厂生产的所有电力。」

他补充道，AI工厂所需电力至少是现在的2倍。

川普的内政部长柏根（Doug Burgum）也出席了行政命令签署仪式，他表示：「美国正与中国进行AI军备竞赛，我们要取胜的唯一方法就是（生产）更多电力。」

官员预期最快在2028年前，科技企业训练AI所需能源将高达5GW（Gigawatt，百万��），足以为大约500万家户供电。

根据白宫说法，「国家能源主导委员会」（National Energy Dominance Council）将协调各联邦政府机构的能源政策，并简化各种能源的许可、生产和分配。

这项举措符合川普竞选承诺「大钻特钻」（drill, baby, drill），提高国内石油及天然气产量，推翻前总统拜登（Joe Biden）政府任何关切碳排放或气候变迁影响的政策。

委员会成立另一目的是应对川普发起贸易战可能导致成本上涨，一旦美国进出口能源遭到加徵关税，能源价格可能攀升。