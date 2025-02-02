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川普开除消费者金融保护局局长邱普拉

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（法新社棕榈滩1日电） 美国总统川普已将消费者金融保护局（CFPB）局长解职，是这位共和党籍总统重塑联邦政府的最新举措。

邱普拉（Rohit Chopra）2021年获时任总统拜登任命为金融保护局局长，任期5年。他因对金融机构施加有利于消费者权益的诸项限制，而成为共和党议员的眼中钉。

他今天在社群平台X发文表示，自己任期已被提前终止。

他写道：「每天，全美各地的民众与我们分享他们的想法和经验。你们协助了我们追究大企业及其高层违法行为的责任，并让我们的工作更完善。」

倡导团体「进步改革竞选委员会」（Progressive Change Campaign Committee）抨击川普将邱普拉解职的举措等于「直接给了华尔街一份大礼」，并指控川普「屈服于压力」。

邱普拉多次与美国几大银行发生冲突，特别是有关透支手续费过高的问题，他也积极推动升高监管线上支付应用程式。

消费者金融保护局于2011年设立，意在遏止造成2008年金融海啸的金融逾矩状况。

川普重返白宫后为掌控联邦政府，展开一连串人事调整。这类人事异动在美国政权交替期间并不罕见，但川普1月20日宣誓就职以来相关作为的速度和规模让人讶异。

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