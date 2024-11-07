川普当选美国总统 联合国准备面临更多动荡

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（法新社纽约联合国总部6日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他已准备好与美国总统当选人川普合作，即便川普上一任期内曾批评联合国、删砍资助预算的旧事可能重演。

古特瑞斯在祝贺川普胜选的声明中表示：「美国与联合国之间的合作，是国际关系中重要的支柱。」

「联合国准备与美国即将上任政府展开建设性合作，以因应我们世界所面临的严峻挑战。」

2017年1月川普入主白宫时，古特瑞斯也开始领导联合国。

大多数观察家认为古特瑞斯大致成功，让联合国能够在川普上一任期内运作生存。

「国际危机组织」（International Crisis Group ）成员高文（Richard Gowan）告诉法新社：「古特瑞斯及其团队已经为川普重返白宫做好准备，也计划了相当长一段时间。他们预料美国将大幅减少对联合国许多部门的资助。」

联合国正面临预算压力，一些观察家特别担心生育权相关计画的资金问题。

在川普上一任期，美国退出联合国教科文组织（UNESCO）和巴黎气候协定。

对抗全球暖化仍是古特瑞斯的首要任务，而川普则称之为骗局。

过去4年来，世界发生许多变化，特别是去年，中东冲突不断升级。

2023年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）突袭以色列后，古特瑞斯已直言不讳地警告加萨（Gaza）巴勒斯坦人会面临以色列报复的「梦魇」。

高文说，由于古特瑞斯对以色列的批评，「美国国会中许多共和党成员都强烈反对联合国」，这使得古特瑞斯更难处理与华府间的关系。（译者：纪锦玲）