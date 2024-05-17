川普律师交互诘问 抨击证人柯恩可信度

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（法新社纽约16日电） 美国前总统川普的律师今天在交互诘问中对关键证人柯恩（Michael Cohen）进行对质，质疑他的记忆，并在川普的首宗刑事审判中削弱他的可信度。

川普遭控伪造商业纪录，以掩饰2016年总统大选前支付艳星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）13万美元（约新台币420万元），换取她闭口不谈两人曾经有过婚外情。川普当年最后赢得选举，入主白宫。 辩护团队试图在庭上将柯恩塑造成心怀不满的离职员工，呈现他习惯性撒谎且嗜血成性的形象，让人质疑他的可信度。美国总统大选将于6个月后登场，川普寻求重返白宫。

在川普的密切注视下，辩护律师布兰希（Todd Blanche）在第2轮诘问中强调柯恩曾多次说谎，尤其是在宣誓过后。 除了列出柯恩无数的欺骗行为，辩方还播放柯恩经常在Podcast节目讨论川普的片段。

他在2020年某集节目中说：「你最好相信，我希望这个人下台。」 柯恩多次表示，他对自己的行为承担「责任」以及后果。在这场审判之前，包括在他的书中，他几乎没有掩饰自己对前老板的鄙视。

在此同时，川普抱怨他每天都必须出庭，长达数周的法庭诉讼使他竞选活动受阻。川普谴责此案件沦为政治化，并在纽约审判中得到共和党要角支持，今天到场的盟友包括议员盖茨（Matt Gaetz）和波柏特（Lauren Boebert）