川普徵汽车关税 传中日韩高层3/30将会晤

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（法新社首尔28日电） 韩国政府消息人士今天说，韩国、日本和中国的经济暨贸易部长将于本周末在首尔会面，讨论经济合作。

法新社报导，美国总统川普数天前才刚宣布针对所有不是在美国本土制造的汽车和轻型卡车课徵25%关税，今天就传出3国将举行5年来第一次的罕见会议。

韩国、日本都是汽车出口大国，中国也深受美国关税措施打击。

一名韩国政府消息人士告诉法新社，「三方经济和贸易部长会议」将于本月30日上午在首尔举行。

预料韩国产业部长安德根（Ahn Duk-geun）、日本经济产业大臣武藤容治和中国商务部长王文涛将出席会议。各国之间也将举行双边会谈。

安德根昨天说，由于美国占韩国汽车出口市场的一半，美国的关税「令人担心严重损及（韩国汽车）产业」。

他在一场紧急会议上说：「因应美国关税措施的过程不会只靠一轮谈判就解决，预计会花一些时间。」他还说：「虽然全球不确定性日渐增加，政府会在这过程中支持本国企业。」

继上月的关税措施后，川普本月再对中国商品课徵更多一体适用的关税，预料将对这两个全球最大经济体之间的数千亿美元贸易总额造成影响。

王文涛警告，美国关税可能「破坏全球产业供应链稳定，妨碍全球经济发展」。他告诉记者：「如果美方在错误的道路上愈行愈远，我们将奉陪到底。」

日本政府发言人昨天也说，美国对进口汽车课徵的关税「令人极为遗憾」。

全球销量第一的汽车制造商丰田（Toyota）就来自日本，当地汽车产业的发展会影响许多相关产业，包括零组件制造、钢材和微晶片等。

日本2024年对美国出口额达21.3兆日圆（约新台币4.68兆元），其中汽车和其他车辆约占1/3。