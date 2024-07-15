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川普惊险躲过暗杀 称若没转头看图表早已丧命

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（法新社密尔瓦基15日电） 美国前总统川普日前惊险躲过暗杀后，今天重新投入竞选活动，稍晚将以巨星之姿在为期4天的共和党全国代表大会登场，预料他将正式接受共和党提名成为总统候选人。

川普（Donald Trump）13日在宾州巴特勒郡（Butler County）造势活动发表演说时遭开枪射击，他的右耳上半部被子弹划过溅血。枪手连开数枪，造成1民众死亡、2人重伤。枪手随后被维安人员击毙。

78岁的川普（Donald Trump）正背负共和党的期望迈向11月总统大选。川普遭暗杀未遂后数日，他预计在共和党全代会（RNC）正式被提名为总统候选人，与民主党现任总统拜登（Joe Biden）角逐白宫大位。

川普在前往威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）出席共和党全代会的私人飞机上接受「纽约邮报」（New York Post）访问时说：「我本不该出现在这里，应该已经死了。」

根据报导，川普的右耳包着白色绷带，他说，这是一次「非常超现实的经历」。

川普强调，假如他没有稍微向右转头，去看一张有关非法移民数据的图表，他早已中弹身亡。就在那么一瞬间，本应致命的一枪只伤到他一小部分耳朵，让他的额头和脸颊溅上鲜血。

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