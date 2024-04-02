川普愚人节发讯称「暂停竞选」 引诱支持者点捐款连结

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（法新社华盛顿1日电） 无论你支持美国政治哪一边，你可能都会觉得这是一个残酷的笑话：川普今天向支持者传送一个讯息，看起来是在宣布他不竞选总统了，结果这只是为了募款的愚人节笑话。

共和党籍前总统川普寻求在11月大选中将民主党籍现任总统拜登逐出白宫，他今天以电子邮件与简讯向支持者发出唐突的讯息，声称「我要暂停我的竞选活动」，同时附上一个连结。

但点击后，这个连结把使用者导向一个网站，邀请他们向川普的竞选团队捐款。

川普以大写字母写道：「你真的以为我不选了？愚人节快乐！」

拜登的竞选团队马上狠酸川普一番，嘲讽川普的行程安排空档太多。拜登的助选人员穆沙（Ammar Moussa）说：「川普已有16天没有出席竞选活动。不确定这有什么不同。」

多年来，美国政治候选人都会拉拢小额捐款人，狂发简讯、电子邮件并打电话向支持者拉票，有时候一天会传上十多封，恳请他们捐款支持候选人的政治理念。

在美国，选总统可能需要烧掉数以十亿计美元，而候选人透过募款可筹集数以百万计美元，成了他们的主要现金来源。

然而，在一片恳请捐款的讯息海中，候选人必须绞尽脑汁发挥创意，才能从众多募款要求中脱颖而出。

川普经常公开抱怨自己官司缠身，指控拜登政府试图监禁他，但却没有提供证据支持他的说词。

目前，拜登阵营在募款竞赛中取得领先，嘲讽川普是「破产的唐」（Broke Don）藉此取得优势，反将爱帮人取难听绰号的川普一军。