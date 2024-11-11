川普才刚与蒲亭通电话 俄乌互相大举发动无人机攻击

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（法新社莫斯科11日电） 「华盛顿邮报」报导，美国总统当选人川普在电话中敦促俄罗斯总统蒲亭不要让乌克兰战争加剧；即便如此，俄罗斯与乌克兰仍互相发动规模更胜以往的无人机攻击。

川普再度当选美国总统，可能为延续近3年的俄乌战争带来改变，美方提供的巨额援助对乌克兰至关重要，如今也变得不确定。

川普竞选时曾说，他可以在数小时内终结战争，还说他会直接与蒲亭（Vladimir Putin）沟通，这与现任总统拜登的做法截然不同。

华邮报导，川普在本月7日一通电话中告诉蒲亭不要加剧这场消耗性战争。

根据报导，才刚在总统大选中击败民主党籍对手贺锦丽（Kamala Harris）的川普提醒蒲亭，美国在欧洲部署许多军事据点。

克里姆林宫稍早表示，已从川普达成协议的意愿中看到「正面迹象」。华邮引述数人说法提到，川普已表达希望尽快就「乌克兰战争的解决方案」展开更多对话。

川普昨天也与德国总理萧兹（Olaf Scholz）通电话，萧兹的发言人说：「两人同意合作促使欧洲恢复和平。」

川普要等到明年1月才就职，目前俄乌地面和空中冲突都没有平息的迹象。

俄罗斯与乌克兰昨天彻夜相互发动创纪录的无人机攻击。乌克兰当局今天表示，俄国空袭造成乌国南部至少5人丧命。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，俄罗斯在本月9日到10日的夜里，朝乌克兰出动145架无人机，比开战以来任何一个晚上都多。他呼吁西方盟国采取更多行动协防乌克兰。

俄罗斯也表示，昨天击落34架攻击莫斯科的乌克兰无人机，是自2022年开战以来针对莫斯科的最大规模攻击。

川普尚未说明他打算如何促成和平协议，或将提出哪些条件。