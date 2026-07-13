川普打击无证移民 至少86名「追梦人」受保护仍遭遣返

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（法新社休士顿12日电） 美国前总统欧巴马（Barack Obama）政府推出的「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）原本旨在保护幼年随家人入境的无证移民，然而近期多名受DACA保护、俗称「追梦人」（Dreamers）的移民仍在川普政府的打击无证移民行动中遭到遣返。

法新社报导，康崔拉斯（Jose Contreras）就是其中一人。他原本以为自己受到DACA的保护、不会被遣返，却在今年1月2日出席例行移民听证会时遭上铐拘留，当天即被遣返出生地宏都拉斯。

康崔拉斯表示，当时他请求暂缓遣返，因为妻子即将临盆，但移民官员却一笑置之。

康崔拉斯遭遣返后在宏都拉斯停留了118天，之后法院裁定遣返违法，他才得以返美。不过他的儿子已于2月底在德州出生，而他无法陪伴在侧。

2012年推出的DACA俗称「追梦人计画」，允许当时16岁以下、符合特定资格的无证移民暂缓遣返，还可申请工作许可；但他们需每2年申请延续资格，且无法申请永久居留权。根据美国政府统计，目前约有50万人受此计画保障。

然而，非政府组织「家在这里」（Home is Here）援引国土安全部（Department of Homeland Security）提交国会的资料指出，川普政府至少逮捕了343名追梦人，并已遣返其中至少86人。

另名42岁女子艾斯特拉达（Maria de Jesus Estrada）15岁时从墨西哥赴美，之后长年居住加州。她与23岁女儿一同出席移民听证会时遭拘留，当天即被遣返墨西哥。

在康崔拉斯与艾斯特拉达的案件中，移民当局均表示，两人是因其年轻时收到、尚未撤销的遣返令而遭驱逐。但美国法院最终裁定遣返违法，并允许两人返美。

替两人辩护的律师托钦（Stacy Tolchin）表示，这2起案件显示川普政府「以违法且不人道的方式扭曲法律」。

川普在首个总统任期内曾试图全面终止DACA，但遭法院阻止。目前他正要求国会针对复杂的移民问题制定永久解决方案。

移民改革倡议团体FWD.us主席舒尔特（Todd Schulte）表示，川普政府正透过拖延审查、拒绝申请、拘留及遣返等方式，逐步瓦解DACA计画。