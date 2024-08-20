川普打选战PO泰勒丝合成照片 专家：疑似AI生成

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（法新社华盛顿19日电） 美国共和党总统候选人川普在社群平台上分享数张遭窜改的照片，显示美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）和她的粉丝支持他竞选，显然试图利用泰勒丝的巨大影响力为他拉票。

泰勒丝目前尚未公开表态将在11月5日总统大选支持哪一位候选人，但她在2020年支持现任总统拜登，且先前曾批判川普。

川普昨天分享几张贴文截图，附着遭窜改的照片，显示泰勒丝和她的粉丝们支持他的竞选活动，其中有部分遭专家指称疑似是人工智慧（AI）生成。

川普在他自创的「真实社群」（Truth Social）平台上一则贴文写道：「我接受！」附上的照片截图有一张可见泰勒丝身着「山姆大叔」（Uncle Sam）服装，指示粉丝将票投给川普。

加州大学柏克莱分校（University of California, Berkeley）数位鉴识专家法瑞德（Hany Farid）告诉法新社，这张以海报样式呈现的照片是「AI生成或就是很典型的合成」。

这则贴文也包含数名女性身穿印有「Swifties（泰勒丝粉丝的昵称）支持川普」标语T恤的照片。法瑞德指出，其中部分有「AI生成的造假迹象」。

法瑞德说，这些合成照结合真实和虚假的照片，因此「特别狡猾」。其中至少一张女性身着这款T恤的照片看起来很合理。

泰勒丝未立即对川普这则贴文置评。川普在「真实社群」平台分享的另一则影片显示，一名支持者发表可疑的声明，称「Swifties集会挺川普」。