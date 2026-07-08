川普扬言中断与西班牙的贸易 重申有意拿下格陵兰

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（法新社安卡拉8日电） 美国总统川普今天在土耳其首都安卡拉举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会期间，扬言中断与西班牙的贸易往来，并重申他仍有意取得格陵兰（Greenland）。

川普（Donald Trump）在峰会主要会议登场前，与北约秘书长吕特（Mark Rutte）会面。川普告诉记者：「我对北约非常不满。」

「我不满北约在格陵兰问题上的作为，也不满北约不愿协助我们应对头号支持恐怖主义的国家，也就是伊朗。」

川普特别点名西班牙，批评其为「北约中的糟糕伙伴」。

他说，「西班牙没救了，我们不想再跟西班牙有任何贸易往来」，并要求美国财政部长贝森特（Scott Bessent）「中止它」。

川普介意欧洲各国对美伊战争的回应，与此同时，他也没放弃对格陵兰的兴趣，而格陵兰是北约成员国丹麦的自治领地。

川普告诉记者，「格陵兰对我们来说是个大问题」，它「对美国非常重要，对丹麦不重要」，「我们需要它来保护全世界，不只是美国…它对丹麦没帮助，但对我们有用」。

北约秘书长吕特强调，美国与丹麦将坚守协议，讨论美国可能在北极岛屿格陵兰增加部署的可能性。丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）稍早另重申，丹麦立场依然明确，格陵兰是「非卖品」。

华府的北约盟友希望运用这次安卡拉峰会，展现他们正在履行增加国防支出的承诺。

川普则表示，为了协助保护欧洲免受俄罗斯威胁，美国在北约的支出「不成比例」，「我们一直受到不公平的对待」。

对于川普因国防支出及伊朗战事等争端，扬言全面中断贸易一事，西班牙政府消息人士今天表示，西班牙以「冷静且正常」的态度应对。

消息人士说：「我国与美国在社会、文化及经济领域维持极佳关系，且我们无意改变。」