川普扬言停止从中国采购食用油

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天猛烈抨击中国暂停采购美国黄豆，形容这是「经济上的敌对行为」，扬言美方可能采取报复措施，终止与中国在食用油和其他贸易方面的业务往来。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我们正考虑终止与中国在食用油及其他贸易方面的业务往来，做为报复。」

川普发布贴文不久前，似乎才对美中持续升温的紧张关系展现较为缓和的立场。他在白宫受访时告诉记者：「我们和中国的关系还算公平，我认为一切会没事。即使最后不顺利，也没关系。」

在川普第2任期，美中两大经济体的贸易紧张再度升温，今年稍早对彼此加徵关税的税率甚至一度达到三位数。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）接受英国金融时报（Financial Times）专访时严词抨击北京，指控中国对稀土及关键矿产祭出全面出口管制，试图伤害全球经济、冲击全球供应链。

川普强调华府「必须对中国保持谨慎」，「我和习主席（习近平）关系很好，但有时会有摩擦，因为中国喜欢占便宜。对方出拳时，你必须抵挡。」他还在贴文中强调，中国停止采购美国黄豆使农民陷入困境。