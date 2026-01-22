川普扬言夺岛 格陵兰发危机应变手册

（法新社格陵兰首府努克21日电） 美国总统川普一再扬言要从盟友丹麦手中夺取格陵兰岛，格陵兰政府今天公布新版手册，为民众在领土发生「危机」时提供建议。

手册建议内容包括储备粮食、水、狩猎武器和弹药。

格陵兰渔业、狩猎、农业和可持续事务部长柏格（Peter Borg）在首都努克（Nuuk）的记者会上表示，这份文件是「一份保单」，还说「我们预期不会需要用到它」。

川普要求针对他欲控制格陵兰的提议「立即」展开谈判，但表示他不会动用武力来夺取这座北极岛屿。

格陵兰政府表示，这本名为「为危机做好准备─自给自足5天」（Prepared for Crises — Be Self-Sufficient for Five Days）的手册，编写工作从去年开始，起因是过去出现过持续时间长短不一的停电情况。

手册建议储备5天份的食物、每人每天3公升的水、卫生纸、电池供电的收音机，以及武器、弹药和渔具。

格陵兰人口约为5万7000人，其中近90%为原住民伊努特人（Inuit），他们长期以来以狩猎和捕鱼为主要维生方式。

格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）20日表示，格陵兰遭遇军事行动的可能性「不大」，但这片丹麦自治领土仍必须做好准备。