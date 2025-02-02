川普扬言夺运河 卢比欧访巴拿马受瞩目

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（法新社华盛顿1日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天出发前往巴拿马，展开他就任后首次出访行程。鉴于总统川普扬言将收回巴拿马运河，卢比欧这次访问备受关注。

卢比欧此行除了巴拿马，也将前往访问其他4个拉美国家，聚焦移民议题。这样的安排相当罕见，因为过去历任国务卿的首场海外行多着重于和主要盟国洽谈合作事宜。

美国1999年将巴拿马运河（Panama Canal）移交给巴拿马，但川普直指中国透过投资周边港口的方式拥有过多控制权，并说他不排除动用武力收回巴拿马运河。

至于卢比欧会不会依照川普扬言的收回巴拿马运河，若要收回又要怎么收，目前还是未知数。部分专家认为，川普仅是施压，并藉由美国扩大投资这条运河来宣布胜利。

卢比欧在出访前接受卫星广播电台SiriusXM访问时，淡化军事选项，但也未直接反驳川普。他表示，「我认为总统已表明，他希望重新管理运河，但显然巴拿马人不太支持这个想法」。

他承认，巴拿马政府「普遍是亲美的」，但也说道，对美国而言，巴拿马运河有着「核心国家利益」。

卢比欧说：「我们不能让任何外国势力，尤其是中国，对它（巴拿马运河）握有目前这般的潜在控制权。这种情况不能持续下去。」