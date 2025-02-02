立足瑞士 报道世界
登录

川普扬言夺运河 卢比欧访巴拿马受瞩目

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天出发前往巴拿马，展开他就任后首次出访行程。鉴于总统川普扬言将收回巴拿马运河，卢比欧这次访问备受关注。

卢比欧此行除了巴拿马，也将前往访问其他4个拉美国家，聚焦移民议题。这样的安排相当罕见，因为过去历任国务卿的首场海外行多着重于和主要盟国洽谈合作事宜。

美国1999年将巴拿马运河（Panama Canal）移交给巴拿马，但川普直指中国透过投资周边港口的方式拥有过多控制权，并说他不排除动用武力收回巴拿马运河。

至于卢比欧会不会依照川普扬言的收回巴拿马运河，若要收回又要怎么收，目前还是未知数。部分专家认为，川普仅是施压，并藉由美国扩大投资这条运河来宣布胜利。

卢比欧在出访前接受卫星广播电台SiriusXM访问时，淡化军事选项，但也未直接反驳川普。他表示，「我认为总统已表明，他希望重新管理运河，但显然巴拿马人不太支持这个想法」。

他承认，巴拿马政府「普遍是亲美的」，但也说道，对美国而言，巴拿马运河有着「核心国家利益」。

卢比欧说：「我们不能让任何外国势力，尤其是中国，对它（巴拿马运河）握有目前这般的潜在控制权。这种情况不能持续下去。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
47
17 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
55
103 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
12 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团