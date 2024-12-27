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川普扬言拿回运河控制权 巴拿马总统排除谈判可能

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（法新社巴拿马市26日电） 巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）今天排除与美国总统当选人川普就巴拿马运河（Panama Canal）控制权进行谈判的可能，同时否认中国干涉运河的运作。

穆里诺也拒绝降低美国船只通行费的可能性，回应川普要求拿回这条连接太平洋和大西洋重要水道控制权的威胁。

穆里诺在记者会表示：「没有什么好谈的。」

他还说：「这条运河是巴拿马的，属于巴拿马人民。没有针对这个现实状况展开任何形式谈话的可能性，巴拿马为此付出了血汗和泪水。」

这条由美国建造的运河1914年落成，但根据时任美国总统卡特（Jimmy Carter）和巴拿马民族主义领导人陶瑞贺士（Omar Torrijos）约20年前签署条约，于1999年12月31日移交给巴拿马。

川普21日批评美国船只通行巴拿马运河收费「可笑」，并暗示中国的影响力日增。

川普在自创的社群平台Truth Social发文指出：「这完全是由巴拿马管理，不是中国或其他任何一方。我们永远不会让它落入错误的人手中。」

川普说，若巴拿马无法确保运河的「安全、有效率和可靠运作」，「我们将要求巴拿马将运河完全归还给我们，且不容置疑」。

巴拿马运河估计占全球海上贸易运输量5%，该运河使得来往亚洲和美国东岸的船只，能够避开绕行南美洲南端的漫长危险路线。

美国是巴拿马运河主要使用国，占总货运量74%，中国居次占21%。

穆里诺表示：「绝无中国干预或参与巴拿马运河运作的任何情形。」

川普昨天在Truth Social没提供证据就指称，中国军人「充满爱心，但非法地营运巴拿马运河」。

穆里诺否认有这种情形。他说：「没有任何中国军人在这条运河，看在上帝的份上。」

巴拿马2017年与台湾断交，与中国建立外交关系，这项决定曾在川普第一任总统期间受到批评。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

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