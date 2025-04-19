川普扬言撤换Fed主席 专家警告恐破坏金融市场稳定

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普对联邦准备理事会（Fed）的不满在本周大爆发，扬言采取前所未见的撤换联准会主席。分析人士警告，川普此举让联准会和白宫陷入冲突，恐破坏美国金融市场稳定。

川普近来推出关税计画，并多次表示希望立即降息以刺激经济成长，并扬言若联准会主席鲍尔（Jerome Powell）不照做将被拔官。

川普昨天谈到鲍尔时说：「如果我要他下台，他很快就会走人，相信我。」鲍尔的第2个4年联准会主席任期明年5月才结束。

鲍尔先前表示不打算提前卸任，他本周还说，相当于美国央行角色的联准会，在货币政策方面的独立性是「法律问题」。

KPMG首席经济学家史万克（Diane Swonk）告诉法新社：「联准会主席认为他必须点出事情轻重，显然对立双方（白宫与联准会）都是来真的。」

沃尔夫研究（Wolfe Research）首席经济学家罗思（ Stephanie Roth）表示，她认为双方将陷入冲突，但不认为「联准会会屈服于政治压力」。

多数经济学家认为，川普政府的关税计画将造成物价上涨压力并抑制经济成长，至少短期内是如此。这将使通膨偏离联准会的2%长期目标，且很可能使得决策层不会在未来几个月内降息。

罗思受访时说：「他们不会因为川普发文称应该降息就做出反应。」她还表示若这样就率尔降息的话，恐会导致美国经济陷入灾难。

许多法律学者认为，除非有渎职、犯罪或其他不当行为等正当理由，否则美国总统无权开除联准会主席或后者在联准会公开市场委员会（FOMC）的同事。负责制定利率的联准会公开市场委员会有19名成员。

罗思说：「独立性对联准会来说绝对至关重要。没有独立央行的国家，货币明显疲软，利率也明显较高。」

联准会独立性面临的一大威胁来自川普政府提起的诉讼。川普政府寻求挑战1935年最高法院一项关于美国总统无权开除独立政府机关首长的裁定。

即使川普政府胜诉，也可能很快遭遇联准会独立性的终极护栏：债市。

近来川普关税计画引发市场动荡，美国公债殖利率飙升、美元走贬，显示投资人可能不再将美国视为投资避险地。

面对美国公债殖利率飙升，川普政府暂缓对数十个国家课对等关税，此举有助稳定金融市场。

如果投资人认为联准会因应通膨的独立性受到损害，很可能会预期通膨升温，长期公债殖利率可能再上升，进而对川普政府带来压力。

史万克说：「人无法控制债市。这就是这个故事的寓意，也是为何大家希望有个独立的联准会。」