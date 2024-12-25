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川普扬言收回运河控制权 抗议者呛「巴拿马公敌」

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（法新社巴拿马市24日电） 美国总统当选人川普（Donald Trump）扬言要取回美国对巴拿马运河的控制权后，巴拿马的抗议民众今天在街头烧毁川普肖像。

法新社报导，数十名示威群众聚集在美国大使馆外面，高呼「川普，畜生，别管运河」、「滚开！入侵的外国佬」，大约有20名警察守卫大使馆。

群众中有些人举着布条，上面写着「川普，巴拿马的公敌」。

巴拿马运河由美国建造于1914年落成；1977年时任美国总统卡特（Jimmy Carter）和巴拿马民族主义领导人陶瑞贺士（Omar Torrijos）签署条约，于1999年12月31日将运河控制权移交给巴拿马。

联合筹划抗议活动的建筑工会领导人曼德斯（Saul Mendez）指出：「巴拿马是一个主权领土，这里的运河是巴拿马的。」

他说：「川普和他的帝国心存妄想，都无法夺取巴拿马一分一毫的土地。」

川普21日强烈抨击美国船只通过巴拿马运河时的不公平收费，并暗示中国的影响力日增。

如果巴拿马无法确保这条运河「安全、有效率、可靠地运营…我们将要求把巴拿马运河完全、毫无疑问地归还我们」。

巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）昨天与几位前国家领导人共同签署声明指出，运河地位是不容谈判的。（译者：纪锦玲）

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