川普扬言祭对等关税 目标与受冲击国家一次看

afp_tickers

6 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普扬言将在关税战中开辟新的战线，最早将在11日宣布对其他国家课徵对等关税，称这是「唯一公平的贸易方式」。

分析人士警告，川普的新一轮攻击将导致对印度等新兴市场经济体的关税全面升高，且将针对欧洲联盟（EU）的增值税，进而加剧与欧盟的紧张关系。

● 什么是对等关税？

关税是对从另一国进口的商品课徵的税金。至于对等关税，川普在竞选期间曾矢言，这是「以眼还眼、以关税还关税，税率相同」的关税。

川普9日表示，他11日或12日将针对对等关税发布详细公告，又说「每个国家都将是对等的」。

高盛集团（Goldman Sachs）分析师在报告中说，一种方法是将对进口商品课徵的关税税率，提高到与其他国家对美国产品课徵的税率相同。

根据不同产品加徵相同的关税，将使得美国的平均关税税率提高约2个百分点。为了课徵与其他国家相符的平均关税而这么做，将使得美国关税税率微幅提高。

但采取以产品为中心的做法有其复杂性。

卡托研究所（Cato Institute）普通经济学副总裁林西康姆（Scott Lincicome）表示，华府2022年的平均关税税率为2.7%，相对较低，但在服饰、糖与皮卡车等「政治非常敏感」领域的关税税率较高。

同样的，在计算中纳入法规等非关税壁垒，将让情况变得更加复杂。

● 哪些国家将受影响？

摩根大通集团（JPMorgan Chase）分析师预期，对于对美国产品课徵高关税税率的新兴市场经济体而言，美国祭出对等关税可能将为「全面提高关税」开启大门。

如果官员采用适用于所有产品的平均关税税率，像印度或泰国等国家可能受到影响，这些国家对进口商品课徵的平均关税高于美国。

川普曾批评印度在贸易方面是「非常大的滥用者」，国家经济会议（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）本周告诉美国财经媒体CNBC，印度曾课徵高关税，导致进口商品难以进入市场。

林西康姆警告，较贫穷的国家通常也会徵收较高的关税，把关税当作收入与保护的工具，因为他们没有足够资源祭出像监管保护主义等非关税壁垒。

高盛估计，如果华府采取基于国家的对等关税政策，「将不会对墨西哥、加拿大与韩国等签署自由贸易协议的国家产生影响，从而限制整体影响」。

● 有哪些复杂情况？

目前还不清楚川普是否认为对等关税政策，是他在竞选期间提及课徵10到20%普遍性关税的替代方案，或者这是一项单独的政策。

高盛在报告中说，一个风险是川普政府「可能试图平衡非关税贸易壁垒」。尤其时在决定如何调整关税税率时，他可能会考虑课徵增值税。

高盛分析师又说，这么做将使平均有效关税税率再增加10个百分点。摩根大通集团（JPMorgan）说，此举也可能是对欧盟高增值税的回应。

● 目标是什么？

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）高级研究员萧特（Jeffrey Schott）向法新社表示：「目标之一是把制造不确定性作为谈判策略，但不确定性也是对从事商业活动课税。」

他说，与关税、报复和非贸易议题有关的不可预测性，都会引发对美国与外国公司形成压力的局面。

萧特说，对欧洲等盟友而言，美国的谈判目标可能涉及「经济与地缘政治优先事项，包括乌克兰」。

其中可能包括为乌克兰情势寻找更好的解决办法，但也包括扩大美国在液化天然气等关键领域的出口。乌克兰自2022年以来就在抵御俄罗斯的入侵。

● 对等？

卡托研究所的林西康姆指出，美国的关税并非世界上最低的，在富裕、工业化国家中处于中等水准。

他在最近的报告中又说：「如果川普的制度是基于平均关税税率，那么『真正』的对等将是要求美国降低对数十国商品课徵的关税税率。」