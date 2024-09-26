川普批泽伦斯基拒达协议终结战争 讽最强推销员

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（法新社美国薄荷山25日电） 美国前总统川普今天指控乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒绝就终结俄乌战争「达成协议」，还讽刺他是地球上最伟大的推销员。

共和党总统候选人川普在北卡罗来纳州的造势活动上严词批评泽伦斯基，他说：「我们持续拿了数十亿美元给泽伦斯基，他却拒绝达成协议。」

川普表示：「每次他来到我们国家，就会带走600亿美元（约新台币1.9兆元）。」他并狠酸这位乌克兰总统「可能是地球上最伟大的推销员」。

川普讥讽：「你现在还剩下什么？这个国家彻底被消灭了。」

川普相当不满华府和五角大厦对基辅提供的庞大援助，有人提议让川普与泽伦斯基在正于纽约举行的联合国大会的场边会面。

但根据美国媒体，这场会面预料将会取消。美媒报导，川普不欣赏泽伦斯基接受「纽约客周刊」（The New Yorker）的访谈内容，因为泽伦斯基认为这位78岁的共和党人「并非真的知道如何终结这场战争」。

川普发表这段言论不久前，泽伦斯基甫在联合国发表演说，控称俄罗斯可能正谋划对乌克兰核电厂发动灾难性攻击。

川普9月初指出，他有一套计画「保证」可以终结这场战争，但除非他选上总统，否则不会披露计画细节。

他也一再宣称，如果重返白宫，会在24小时内终结俄乌战争，但未说明如何解决。

近几个月来，他一直批评美国对乌克兰的资助，同时要求欧洲加码援助。

经法新社询问，川普团队拒绝证实川普与泽伦斯基的会面是否已经取消。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）