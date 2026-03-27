川普批澳洲未协助保护荷莫兹 澳总理：美方未提要求

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（法新社雪梨27日电） 美国总统川普批评澳洲在协力保障荷莫兹海峡方面贡献不足。澳洲总理艾班尼斯今天回应说，美国并未提出要求、未曾询问过澳洲意见。

川普稍早呼吁各国派遣军舰前往荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），以保障这条重要石油运输航线的安全。

法新社报导，虽有许多国家对川普提议感到犹疑，但川普就点名英国与澳洲，批评两国支持度不足。

川普昨天在白宫一场部会首长会议中表示：「澳洲（支持度）不好，我有点惊讶。」

艾班尼斯（Anthony Albanese）回应表示，对于遭受伊朗攻击的波斯湾国家，澳洲与他们都保持密切联系，并已提供一架侦察机来协助阿拉伯联合大公国，在当地有许多澳洲人居住。

艾班尼斯今天在坎培拉（Canberra）对媒体表示：「（美方）未曾向澳洲提出要求（保护荷莫兹海峡），而澳洲也没说不同意。」

他补充道：「我要说清楚，在这行动之前，澳洲并未被徵询意见。提不提要求，是美方的权力，我尊重。」

美国是澳洲最主要的安全盟友，透过澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS），合作建造更多核子潜舰，以抗衡中国。

艾班尼斯表示：「我们确实希望中东局势降温，也理解这场战争对全球经济造成重大冲击。」（编译：纪锦玲）