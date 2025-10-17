川普承认蒲亭恐在拖时间 现在供乌战斧飞弹还太早

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天承认，俄罗斯总统蒲亭同意举行新一轮高峰会，可能是为了争取时间，但他仍相信蒲亭希望结束乌克兰战争，表示现在向乌克兰提供战斧巡弋飞弹还太早。

川普今天在白宫与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，当记者询问是否担心蒲亭（Vladimir Putin）只是想拖延时间时，川普回答：「是的，我担心。」

他接着说：「我这一生都被最厉害的人耍过，但我都能脱身。所以，即使他想拖一点时间，也没关系。不过我觉得我很擅长这种事。我认为他是真的想达成协议。」

川普表示，现在向乌克兰提供战斧巡弋飞弹还太早些，希望能先与俄罗斯达成和平。

他对记者说：「希望他们不需要（那些飞弹）。希望我们能在不必考虑战斧飞弹的情况下，让这场战争结束。」

川普还表示，他有信心能让蒲亭结束这场2022年以来的入侵行动，并提到他前一天才与这位克里姆林宫领导人通过电话。

美俄总统同意在匈牙利首都布达佩斯（Budapest）举行高峰会，这将是8月在阿拉斯加（Alaska）会面未达任何和平协议后的首次会谈。

然而，来访的泽伦斯基态度保留，他表示蒲亭「还没准备好」和平，这是泽伦斯基自川普重返白宫以来第3次访问华府。

乌克兰近几周一直在向华府游说，希望获得战斧巡弋飞弹，认为这些长程飞弹可以对俄罗斯施压，迫使其结束这场战争。

但在泽伦斯基访问前夕，蒲亭在通话中警告川普不要提供这些武器，称此举可能使战事升温，并危及和平谈判。

目前俄罗斯占领乌克兰约1/5领土，其中大部分已被战火摧毁。

俄罗斯国防部今天宣布，已夺下乌克兰第聂伯罗（Dnipropetrovsk）与哈尔科夫（Kharkiv）地区3个村庄。（编译：徐睿承）