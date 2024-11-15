川普承诺打造强力军队 结束俄乌战争

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（法新社棕榈滩14日电） 美国总统当选人川普（Donald Trump）今天允诺打造一支「强有力的军队」，并重申结束俄罗斯侵略乌克兰战争的承诺，但他未进一步说明细节。

法新社报导，竞选期间提出「美国优先」外交政策的川普，已表示希望促成基辅与莫斯科当局和谈，但没有透露细节，他也想结束中东地区的战事。

保守派智库「美国优先政策研究所」（America First Policy Institute）今天于佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举办晚宴，川普出席并发表谈话。

他说道：「我们必须重返实施低税率和拥有强大军队的伟大国家。我们要整顿军队，我们以前做过，如今我们不得不再次这么做。」

川普还指出：「我们将努力解决中东问题，也会非常努力解决俄罗斯与乌克兰的问题。这一切必须停止。」

川普胜选且将二度入主白宫，可能使爆发至今将近3年的俄乌战争出现剧变，导致华府给予基辅的庞大军援受到质疑，这些援助对于乌克兰国防至关重要。

川普先前于竞选造势活动声称，自己能在数小时内结束俄乌战争，还说他会跟俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）直接对话。

不过，川普并未透露他打算如何促成俄乌双方达成和平协议，也没说自己会提出何种条件。