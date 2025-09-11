川普抨击俄罗斯 称其无人机「侵犯」波兰领空

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天抨击俄罗斯，指责其无人机「侵犯」北大西洋公约组织（NATO）盟国波兰的领空，此前白宫表示，川普正在关注这起入侵的报告。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出：「俄罗斯用无人机侵犯波兰领空是怎么回事？开始了！」。不过，他并未对这段简短讯息的最后一句作出更多解释。

在川普对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）愈来愈感到不耐之际，他周末时警告，准备对莫斯科侵略乌克兰战争实施更多制裁。

然而，川普今天简短声明再次显示他避免直接批评蒲亭的态度。今年8月，川普才在阿拉斯加（Alaska）与蒲亭举行峰会。

波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）上周曾到访白宫。

一名白宫官员以匿名方式告诉法新社：「川普总统和白宫正关注来自波兰的报告，按计划川普总统今天将与纳夫罗茨基总统通话。」

波兰表示领空在一夜之间遭俄罗斯无人机侵犯19次，至少有3架无人机被击落。

波兰总理图斯克（Donald Tusk）指出，波兰已召集北约其他成员国进行紧急会谈，并警告局势正逐步逼近「公开冲突」。

欧盟警告，俄罗斯正试图「测试」西方盟友的团结。

俄罗斯国防部否认曾以波兰为目标，其外交部则指责华沙散播「神话故事」，企图让乌克兰战争升温。（编译：徐睿承）