The Swiss voice in the world since 1935

川普抨击俄罗斯　称其无人机「侵犯」波兰领空

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天抨击俄罗斯，指责其无人机「侵犯」北大西洋公约组织（NATO）盟国波兰的领空，此前白宫表示，川普正在关注这起入侵的报告。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出：「俄罗斯用无人机侵犯波兰领空是怎么回事？开始了！」。不过，他并未对这段简短讯息的最后一句作出更多解释。

在川普对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）愈来愈感到不耐之际，他周末时警告，准备对莫斯科侵略乌克兰战争实施更多制裁。

然而，川普今天简短声明再次显示他避免直接批评蒲亭的态度。今年8月，川普才在阿拉斯加（Alaska）与蒲亭举行峰会。

波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）上周曾到访白宫。

一名白宫官员以匿名方式告诉法新社：「川普总统和白宫正关注来自波兰的报告，按计划川普总统今天将与纳夫罗茨基总统通话。」

波兰表示领空在一夜之间遭俄罗斯无人机侵犯19次，至少有3架无人机被击落。

波兰总理图斯克（Donald Tusk）指出，波兰已召集北约其他成员国进行紧急会谈，并警告局势正逐步逼近「公开冲突」。

欧盟警告，俄罗斯正试图「测试」西方盟友的团结。

俄罗斯国防部否认曾以波兰为目标，其外交部则指责华沙散播「神话故事」，企图让乌克兰战争升温。（编译：徐睿承）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团