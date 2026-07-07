川普抵安卡拉 将出席NATO峰会

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（法新社安卡拉7日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天抵达土耳其首都安卡拉，准备出席北大西洋公约组织（NATO）峰会，各国领袖希望在这次峰会以国防支出承诺，来争取川普的支持。

在明天峰会主要会议前，川普预计先在土耳其总统府内与土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）会谈，之后参加领袖官方晚宴。

川普搭乘卡达赠送的「空军一号」（Air Force One）新专机首次进行海外出访，于当地时间下午1时51分（格林威治标准时间10时51分）抵达，艾尔段与总统卫队在停机坪迎接。

这是川普首次以总统身分正式访问安卡拉。

两名知情人士今天稍早表示，预计川普将在访问安卡拉期间，表态支持向土耳其出售F-35战斗机，尽管相关法律及国会障碍尚未完全排除。

川普随后公开表示，华府会考虑出售F-35战斗机给土耳其。

在川普抵达前，北约盟国力图展现防御支出大幅成长，且新签订的军备合约价值达数以十亿计美元，藉此安抚不满欧洲应对伊朗战争方式的川普。

川普今天与艾尔段会面时告诉记者，欧洲的北约盟国对于美伊战争的回应，让他「非常失望」。

本次为期两天的峰会登场前一年，北约成员国曾在川普施压下，承诺将安全相关支出提升至占国内生产毛额（GDP）的5%。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）强调，欧洲国家正在兑现承诺，增加军事预算，并在俄罗斯威胁下，朝着承担更多欧洲防务责任的方向迈进。