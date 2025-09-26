川普拍板TikTok交易 疑虑远多于解答

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普坚称他已找到解决方案－透过一群投资人依照美国法律，从中国母公司手中买下TikTok，让这款短影音app得以继续在美营运。然而这项计画如何落实及对美国用户有何影响，诸多问题尚待答案。

● 是否真达成协议？

任何有关TikTok美国业务的出售，都需中国母公司字节跳动（ByteDance）出脱持股，而这须获中国政府批准。然而在美中贸易战与川普日趋保护主义的政策下，中方不太愿意见到这家中国知名品牌被迫退出最大海外市场。

尽管川普政府坚称中国已同意相关协议，但北京至今未予证实，TikTok和字节跳动也未回应相关询问。佛罗里达大学传媒教授塞勒帕克（Andrew Selepak）告诉法新社：「这笔交易目前究竟在进行什么阶段，其实还是非常不清楚。」

● 川普会过问TikTok营运吗？

根据白宫25日签署的行政命令，这项协议的核心投资人多与川普关系密切。川普特别点名甲骨文（Oracle）执行长艾里森（Larry Ellison），这位科技界少数长期支持共和党的巨擘，同时也是全球第二大富豪，将是此案关键人物。

长年在矽谷自由派为主的环境中，艾里森始终扮演着突兀的共和党代表。这回透过与川普合作，艾里森重新成为镁光灯焦点，包括加入OpenAI等重要AI技术联盟；他也力挺儿子入主好莱坞派拉蒙影业（Paramount），据传还有意收购华纳兄弟影业。

接手TikTok的投资团队中还包括现年94岁的传媒大亨梅铎（Rupert Murdoch）及其子拉克兰（Lachlan Murdoch），父子掌控着美国福斯新闻台（Fox News），外界关注，这是否代表TikTok将进行朝保守派的转型。川普曾表示，该平台有助他触及年轻选民。

尽管川普已否认TikTok将「保守派化」，部分人士仍担忧，保守势力进一步掌握媒体平台，恐加深美国社会对立、压抑多元观点。。

● 为何价格如此低？

在白宫25日的仪式上，副总统范斯（JD Vance）宣布这项TikTok交易案市值140亿美元。比起推特（Twitter）售出时的440亿美元，以及TikTok在全球最大经济体当中横扫年轻族群的影响力相比，可谓低廉的不合理。

彭博社的报导指出，这个「低价」主要原因，在于字节跳动将可透过高额授权协议，保有大笔利益。根据川普规划，尽管新公司仅留给中方20%的股权，字节跳动却有望取得约一半利润。如此安排引来部分国会议员质疑这是否符合「不卖就禁」法。

更加令人混淆的是，川普政府25日公布的行政命令，把TikTok禁令期限又延至明年1月中旬，以供协议签署，然而协议迟迟未明朗，与官方宣称交易已完成的说法显得相互矛盾。