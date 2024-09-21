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川普拒绝贺锦丽二度辩论邀约 称「为时已晚」

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（法新社华盛顿21日电） 美国共和党总统候选人川普今天以部分州份已展开提前投票为由，拒绝民主党对手贺锦丽的第2场辩论邀约。他还说，再度辩论已经「太迟了」。

法新社报导，川普今天在摇摆州北卡罗来纳州的一场造势活动上表示，他很乐意再度辩论，因为辩论会有「很高的娱乐价值」，但部分州已开始提前投票，因此再举办辩论会已经失去意义。

他说，「第2场辩论会的问题就是为时已晚，（部分州分的）投票已经开始了。」目前维吉尼亚州、明尼苏达州和南达科他州这3州已开始提前投票。

川普还告诉现场的大批粉丝，虽然美国有线电视新闻网（CNN）6月所主办、他与拜登总统的辩论会「非常公平」，但在首场辩论会的处理方式招致批评后，「他们不会再这么公平了」。

民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天稍早向川普下战帖，邀请他在总统大选前举行另一场辩论。贺锦丽的竞选团队表示，她已接受CNN的邀请，辩论会拟订于10月23日登场。

贺锦丽阵营发言人狄伦（Jen O’Malley Dillon）稍早发布声明表示，「贺锦丽副总统已准备好再次与川普同台辩论。美国人民应该有机会再度看到贺锦丽和川普在投票前进行辩论。」

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