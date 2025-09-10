The Swiss voice in the world since 1935

川普拟对购买俄油国家提高关税　扩大对蒲亭施压

（法新社华盛顿9日电） 美国官员今天告诉法新社，如果欧洲联盟（EU）采取类似购买俄罗斯石油的行动，美国已准备好针对这些买家扩大徵收关税，打击莫斯科靠卖油所得用于乌克兰战争。

在美国与欧盟官员会谈中，川普总统透过电话参与，他提出可能对中国和印度等俄油买家徵收50%至100%的关税。这名官员由于未获授权公开谈论细节，因而要求匿名。

这场会谈正值欧盟制裁特使欧苏利文（David O’Sullivan）率团访问华府。他主导欧盟防止俄罗斯规避制裁的全球外交行动，这两天均有安排会谈。

这名美国官员透露，川普今天与乌克兰总理一同参与讨论。

这名官员说：「俄罗斯侵略战争的资金来源就是中国和印度对石油的采购。如果不从资金来源下手，就没有办法阻止这部战争机器。」

参与讨论的还有美国财政部长贝森特（Scott Bessent）、美国贸易代表署及国务院官员。

这名官员强调，虽然川普已「随时准备行动」，但他认为「欧盟必须与我们站在一起」。

另一名美国官员提到，一项获得85位联邦参议员共同提出的法案，将授权川普对与俄罗斯进行贸易的国家徵收次级关税，但对于欧洲议会（European Parliament）是否「具备足够的政治意志」透过关税来加强经济压力感到怀疑。

除了川普偏好的潜在关税手段，官员们还讨论冻结俄罗斯主权资产议题。

俄罗斯对乌克兰发动历来最大规模空袭后，川普7日威胁将对俄罗斯施加更多制裁。

他也扬言惩罚购买俄油的国家，试图切断俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）侵乌战争的主要收入来源。但到目前为止，他仅对印度祭出所谓的「次级制裁」。

这名美国官员指出：「我们想要认真以对。我们想要结束这场战争，因此我们强烈敦促我们的欧洲盟友采取行动。」

欧盟正准备祭出自莫斯科2022年侵略乌克兰以来的第19轮对俄罗斯的制裁。欧盟表示，这一轮应纳入更多次级制裁，针对那些协助莫斯科逃避惩罚的国家。

外交人士昨天透露，德国和法国正推动将俄罗斯石油巨擘路克石油公司（Lukoil）纳入新一轮欧盟制裁的目标。

贝森特在昨天会后于社群媒体X发文表示：「所有选项都仍在桌上。」（编译：徐睿承）

