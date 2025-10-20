川普拟明年初访中 称中国无意犯台

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天被问到美国国防部先前评估中国寻求在2027年做好攻打台湾的准备，他对此表达怀疑并认为中国无意犯台，并说他会在「明年初」访中。

川普在白宫与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）会面时告诉记者：「我认为我们跟中国会没问题。中国并不想这么做。」

川普在谈到中国国家主席习近平对台湾的意图时说道：「这不代表他不重视，因为很可能非常在意，但我没看到发生什么事。」

川普并未明确表示会授权动用武力防卫台湾，但他声称中国清楚「美国目前是全球最强大的军事力量」，「我们无论哪一方面都是最强，没有人敢轻举妄动。我完全不认为习主席会这么做」。

他还提到：「在涉及台湾及其他议题上，我认为我们会和睦相处。」

川普和习近平本月底将赴韩国出席亚太经济合作会议（APEC）峰会，届时两人预计会面。

川普指出，他的首要任务是跟中国达成「公平」贸易协议。至于是否会为了与习近平达成协议而牺牲美国对台湾的支持，川普则没有正面回覆提问。

他说道：「我想对中国好。我喜欢我和习主席的关系，我们关系很好。」

川普今天还表示，他将于明年初访问中国。

川普告诉媒体：「我已获邀到中国，会在明年初某个时候去，我们大致上安排好了。」