川普拟松绑汽车燃油效率标准 遭批激化气候变迁

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普政府今天提议，将大幅放宽前总统拜登时期所订定的汽车燃油效率标准；此举将让车商更容易售出汽油车，遭批评让气候变迁更恶化，而民众要多付油费。

拜登（Joe Biden）推动较严格的燃油效率，鼓励更多美国人购买电动车。而川普表示：「大家想开汽油车。」

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）最新拟议，将大幅下调2022年至2031年车款的燃油经济性要求，仅逐年微幅提高0.25%至0.5%的燃油效率，到了2031年的车款，平均由现行的每公升燃油应跑约21.4公里，将大幅降低至每公升约跑14.7公里。

相较2022年拜登时期所订规则，2024至2025年车款的燃油效率须提升8%，2026年车款则要提高10%。

拜登当时的规范，目的是促使车厂制造更多电动车，以符合上述燃油效率标准，但也未强制立即停止生产汽油车。

如今政策改弦更张，根据NHTSA估计，新提案虽让新车平均售价便宜约900美元，但至2050年的燃油消耗，将多出约1000亿加仑，美国人因此要多付达1850亿美元的油钱，并增加约5%的二氧化碳排放。

加州州长纽松（Gavin Newsom）批评川普的做法，称其「削弱燃油经济标准，将让美国人的加油费用增加数十亿美元，同时危害社区空气品质。」（编译：纪锦玲）