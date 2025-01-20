川普拟驱逐移民 教宗：会是灾难

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（法新社梵蒂冈市19日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天表示，美国总统当选人川普承诺大规模驱逐无证移民，如果成真，将是「一场灾难」。

明天将重返白宫的川普承诺对美国约1100万名无证移民采取强硬立场。

方济各接受义大利电视频道Nove访问时表示：「如果这是真的，那将是一场灾难，因为这会让那些一无所有的可怜虫付出代价。」

川普矢言实施「美国史上最大规模的驱逐行动」，不过任何驱逐计画都将面临法律挑战，一些国家也可能拒绝接收被驱逐者。

川普在2017年第一次执政期间，曾在梵蒂冈与方济各见面半小时。方济各过去曾批评川普的反移民政策。

2016年2月，当被问及这位当时的美国总统候选人的反移民立场时，方济各说：「任何人，无论是谁，只想筑墙而不是造桥的人，都不是基督徒。」

去年，这位阿根廷耶稣会士罕见批评美国总统大选候选人的政见，称严厉的反移民态度「疯狂」，并批评美国右翼天主教人士的立场过于保守。

78岁的川普还矢言终止「公民出生地原则」（birthright citizenship），称其「荒谬」，尽管这项原则受到美国宪法保障。

分析家还预期，川普将就移民政策的其他方面发布行政命令；川普也正考虑宣布国家紧急状态，使他能够释放五角大厦的资源。