川普持续布局新内阁 将于白宫会晤拜登

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统当选人川普即将重返白宫会晤现任总统拜登。他今天继续巩固即将走马上任的行政团队，成员包括资深人物与强硬派。

78岁的共和党人川普在上周的选战中以压倒性优势击败民主党籍副总统贺锦丽，他明天将以胜利之姿重返华府，在白宫椭圆形办公室会晤现任总统拜登。

川普可能也会造访国会大厦；他所属的共和党在联邦参议院赢得些微多数，且即将正式确认保住联邦众议院多数席位，使得共和党将于明年1月取得参众两院和白宫的「完全执政」优势。

距离正式上任只剩两个多月，川普正迅速巩固这场非凡的政治回归。

如今世界各国政府正密切关注川普的内阁任命，以了解新政府是否会坚守他先前的政策承诺，采取孤立主义外交路线、严厉打击非法移民，并对国内政敌展开肃清。

根据多家美国媒体报导，目前最受关注的职位是国务卿，川普属意佛州联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）；曾是特种部队军官的联邦众议员瓦尔兹（Michael Waltz）则证实将担任川普的国家安全顾问。

两人皆持对中国采取强硬的鹰派立场，且不被视为孤立主义者，尽管川普阵营中有人主张美国应减少对外参与，并削减对北大西洋公约组织（NATO）等联盟的义务。

川普预计将于明天再度现身公众视野，届时他将前往白宫会晤拜登。