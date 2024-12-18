川普指控选前民调误导民众 将专家和媒体告上法院

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统当选人川普提告一名民调机构负责人和报社，指控他们在选前发布的民调大幅低估选民对其支持度，此举被维权组织谴责为川普打压新闻媒体行动的一部分。

川普16日晚间在美国中部爱荷华州提起诉讼，将民调业者谢尔泽公司（Selzer & Co.）创办人谢尔泽（Ann Selzer）、「狄蒙纪录报」（Des Moines Register）及母公司甘尼特报团（Gannett）列为被告。

这起诉讼聚焦于谢尔泽进行的一项民调，民调显示川普在爱荷华州落后民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）3个百分点。

这份民调在11月5日选举前几天发布，结果令人大吃一惊，因为川普2016年和2020年在爱荷华州都轻松获胜，这也激起了民主党的希望，认为其他显示竞争极为激烈的民调可能实际上高估对川普的支持。

川普最终以13个百分点的优势拿下爱荷华州，这对谢尔泽的声誉造成损害。

川普在诉状中指控谢尔泽及其他被告进行「公然的选举干预」，并根据爱荷华州的「不正当行为」法要求赔偿，但未具体说明赔偿金额。

根据诉状，这项民调「不过是谢尔泽一个人编造的政治戏码」，表示她「本应该知道，不该用一项纯粹是幻想的民调来毒害选民」。

法新社今天联系谢尔泽办公室时，办公室拒绝置评。

「狄蒙纪录报」发言人安东（Lark-Marie Anton）表示，这项诉讼「毫无根据」。

安东表示，报社已经承认，这项民调「并未反映川普总统选举日在爱荷华州的最终胜选差距」。

她指出，他们之前已经公开民调的加权和未加权数据，以及其他相关资料，并且谢尔泽已经发布「技术说明」。

安东表示：「我们坚持我们在此事上的报导。」