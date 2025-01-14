川普挟关税威胁再度掌权 恐再掀贸易战

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（法新社华盛顿13日电） 美国候任总统川普即将展开第2个总统任期。他扬言加徵关税，藉此向伙伴和对手施压解决移民、毒品走私等各种问题，同时保护美国国内产业，但这些举措可能引发新一波贸易战。

川普早在正式上任之前就为了推动自己的政策，扬言针对企业、国家和国家集团课徵新关税。

川普矢言对墨西哥、加拿大和中国加徵关税，直到这些国家取缔芬太尼（Fentanyl）和跨境移民等；他还威胁要用「经济力量」对付加拿大，并称加拿大应成为美国第51州。

川普也警告，如果巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家（BRICS）挑战美元地位，将对他们徵收100%的关税。

新的贸易战争可能撼动全球经济，加剧美国与中国之间的紧张情势，并破坏与盟国的关系。

美国制造业者、农人和小型企业老板都等着看川普的第一波行动，准备因应电池、葡萄酒等各种货物更高的进口成本，以及后续报复行动。

在纽泽西州开餐厅的巴斯卡（Mark Pascal）说：「我不一定反对所有关税。」他说，他理解美国要对一个不公平压低价格的国家课徵关税的逻辑。但与巴斯卡合伙的萧特（Francis Schott）补充说：「我们担心任何广泛适用于葡萄酒和烈酒的关税，不管怎么说，这个产业并没有不公平竞争的问题。」

川普在第一次执政期间课徵一系列关税，包括针对钢、铝和中国进口商品，与中国展开全面贸易战。

2019年，美国与欧盟因航空业补贴问题而起冲突，川普针对欧洲食品饮料课徵关税。虽然这些关税后来中止实施，餐饮业者仍担心，若政府再度动用关税措施，小型商家将遭受重创。

华府智库「布鲁金斯研究所」（Brookings Institute）资深研究员梅泽（Joshua Meltzer）说，川普曾利用关税作为谈判工具，或许会故技重施，但中国已表态会反击，欧洲在政策方面也有所准备。

梅泽说，各国政府似乎「做出类似结论，至少在现阶段，扬言报复比屈从更好」。

安永联合会计师事务所（EY）首席经济学者达科（Gregory Daco）警告，若彻底实施关税和其他措施，可能导致全球经济陷入停滞性通货膨胀（stagflation），即经济发展停滞，通膨率持续升高。