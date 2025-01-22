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川普挥下关税大刀 最快2/1对中国加税10%

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天承诺将对欧洲联盟（EU）课徵关税，并补充说最快将于2月1日对中国进口商品徵收10%关税。

川普于宣誓就职隔天在白宫对记者说，必须纠正欧盟与美国的贸易逆差，同时再次就类鸦片止痛剂「芬太尼」（Fentanyl）走私问题将矛头对准北京。

川普谈到欧盟时说道：「他们对待我们的方式非常、非常恶劣，所以他们将面临关税。若不这样，就得不到公平。」

川普昨天表示，欧盟进口的美国商品不够多，他将透过徵收关税或敦促欧盟购买更多原油和天然气来「纠正问题」。

川普今天再提关税一事，扬言要对中国商品徵收10%关税，称这是「基于芬太尼正从中国流入墨西哥和加拿大的这项事实」。

记者询问川普最快将从何时开始徵收这些关税时，川普说，「我们考虑可能会在2月1日这一天」。

川普先前表示，他可能在同一天对加拿大和墨西哥徵收25%关税，因为它们未能阻止非法移民和芬太尼流入美国。

根据官方贸易数据，墨西哥、加拿大和中国是美国进口商品的主要来源。

川普昨天矢言要立即开始彻底改革美国贸易制度，承诺「对外国加徵关税与课税，让我们的公民变得富裕」。

他签署了一项命令，指示各机构调查一连串贸易问题，包括赤字、不公平贸易行为和货币操纵等。

相关调查工作有可能是为进一步课税来铺路。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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