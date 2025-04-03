川普挥下关税大刀 美商业游说团体炮轰

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天宣布的全面关税政策遭美国商业游说团体广泛批评，他们担心这些新关税将对其业务带来影响。

川普站在白宫草坪上，宣布4月5日起将对美国在全球几乎所有贸易伙伴徵收10%的基准关税，4月9日起则将对目前向美国企业徵收关税和非关税壁垒的其他国家徵收更高的对等关税。

贸易团体对这些关税措施感到沮丧，因为举例来说，这将导致大多数从中国进口的商品，面临在现有关税基础上再加徵总计34%的关税。

美国餐馆协会（National Restaurant Association）在声明中表示：「祭出如此大规模的新关税将带来变化和破坏，餐厅业者必须应对这些挑战，以维持营运。」

美国餐馆协会主席兼执行长科斯莫（Michelle Korsmo）说，新关税推出之际，美国餐饮业正处于特别艰困的时期，过去5年来，食材成本上涨了40%。

科斯莫在声明中说：「餐厅业者尽可能从国内多地采购食材，但美国农牧产业根本不可能生产出满足消费者需求所需的产量。」

全国制造业协会（National Association of Manufacturers）主席狄蒙斯（Jay Timmons）说：「制造业者正面临无比高的风险，许多美国制造商的利润已经很微薄了。」

他补充说：「新关税的高昂成本威胁投资、就业、供应链，进而威胁到美国在竞争中超越其他国家并成为卓越制造业超级大国的能力。」

除了中国，欧盟、印度和美国其他几个主要贸易伙伴也将从4月9日起面临20%以上的新关税。

美国全国商会（US Chamber of Commerce）政策长布莱德雷（Neil Bradley）在川普公布关税前发表声明说：「这些广泛的关税相当于增税，将提高美国消费者物价并损害经济。」

他补充说：「我们敦促决策者把焦点放在加速促进成长的议程上，包括延长我们当前的税收政策、再平衡监管以及释放美国能源的全部潜力。」

耶鲁大学预算实验室（Yale University’s Budget Lab）在最近一项分析中估计，在已徵收的关税基础上再加徵20%关税，将使美国普通家庭的支出增加至少3400美元（约新台币11万元），对大多数美国人来说会非常有感。

美国消费者技术协会（CTA）执行长夏皮洛（Gary Shapiro）在声明中说：「川普总统全面徵收的基准和对等关税是向美国人大规模增税，将推高通货膨胀，扼杀广大老百姓的就业机会，且可能导致美国经济衰退。」

他说：「这些关税将提高消费者价格，并迫使我们的贸易伙伴采取报复措施。」

尽管遭受不少谴责，但一些游说团体对这项消息抱持较正面的态度。

美国制造业联盟（Alliance for American Manufacturing）主席保罗（Scott Paul）表示：「今天的贸易行动将国内制造商和美国劳工摆在第一位。」

他说：「几十年来，辛勤工作的男男女女亲眼看见不公平贸易造成他们的损失。」

保罗说，「他们理应获得一个反抗的机会」，并称川普宣布的消息是「往正确方向迈出的必要一步」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）