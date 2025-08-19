川普排除派地面部队到乌克兰可能 拟提供空中支援保障和平

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天排除派遣地面部队支持任何乌克兰和平协议的可能性，但提议可以提供空中支援。同时，欧洲各国开始讨论潜在俄乌峰会登场前的安全保障。

为了结束俄乌战争展开密集外交行动的川普（Donald Trump），昨天在白宫会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与欧洲多国领袖，与他在阿拉斯加州与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）进行具里程碑意义的会谈，仅相距3天。

川普表示蒲亭同意会见泽伦斯基，并接受西方对乌克兰的部分安全保障，但这些承诺在乌克兰与西方国家均受到极为慎重的对待，且许多细节仍未明朗。

3名知情人士向法新社透露，蒲亭与川普通话时，提议自己与泽伦斯基在莫斯科举行峰会。其中1名消息人士指出，泽伦斯基立刻拒绝在侵略国首都会面。

自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，美国对基辅投入数十亿美元，此举遭川普严厉抨击。他表示，欧洲国家「愿意派地面部队」以确保达成任何和解协议。

川普接受福斯新闻频道（Fox News）访问时指出：「法国、德国，还有英国等几个国家都想要派地面部队。我们愿意提供协助，尤其可能是出动空中支援。」