川普接管加萨计画挨轰 卢比欧：并非出于敌意

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普提议接管加萨（Gaza）引发国际间强烈不满，川普政府今天似乎对他的提议有所退却，国务卿卢比欧称这个构想「并非出于敌意」，而是「慷慨之举」。

面对巴勒斯坦人、阿拉伯各国政府和世界领袖排山倒海的批评声浪，川普的国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，任何转移加萨人民的行动都是暂时性的，白宫也强调美国并未承诺派驻美军到当地。

然而川普却坚称「人人都爱」这项计画；他在与来访的以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）进行的白宫记者会上宣布这项计画时，现场一片哗然。

川普昨天宣布：「美国将接管加萨走廊（Gaza Strip），我们会加以整顿。我们会拥有它。」不过并未详细提及美国要如何将超过200万名巴勒斯坦人移至他处，或如何掌控这片饱受摧残的地区。

卢比欧称这个构想「并非出于敌意」，而是「慷慨的举动，也就是提供重建，并负责重建工作」。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）后来表示，华府不会资助加萨的重建工作。美国盟友以色列与巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）在加萨交战已逾15个月。

李威特指出，美国的参与「并不代表会部署地面部队」，也不代表「美国纳税人将为此埋单」。