川普推动选区重划遇挫 南卡与阿拉巴马州皆喊卡

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普推动在11月期中选举前重划对共和党有利的国会选区版图，这项行动今天遭遇双重挫折，因为南卡罗来纳州议员挡下一份新地图，而法院也中止了阿拉巴马州的选区重划计画。

随着共和党试图捍卫他们在联邦众议院的微弱多数席次，这两次打击减缓了在川普敦促下，共和党于保守派执政各州重塑选区的更广泛行动。

在南卡罗来纳州，部分共和党州参议员与民主党人联手，阻止了一项最后一刻提出的计画，这项计画原本可能让他们控制南卡州全部7个众院席次。

这项提案原本将针对联邦众议员柯里本（James Clyburn）的选区，他是南卡罗来纳州代表团中唯一的民主党人，也是美国历史上最具影响力的非裔议员之一。

州众议院已经批准新的选区界线，但在南卡罗来纳州预定于6月举行的初选于今天开始提前投票后，州参议院否决了这项蓝图。

共和党籍州参议员凯希（Richard Cash）在美国媒体刊载的一份声明中表示：「我的良知和常识都不允许我阻止一场已经开始的选举。」

此举有效地在11月期中选举前挡下了新地图，尽管共和党人可能会在未来的会期中重启这项行动。

数小时前，一个由3名法官组成的联邦小组，阻止了阿拉巴马州使用由共和党绘制的地图，这份地图原本会让共和党在该州7个国会选区中的6个取得优势。

法院表示，阿拉巴马州的计画故意歧视非裔选民，将他们分散到各个选区「以稀释选票，至少部分原因是他们是非裔」。

目前，阿拉巴马州必须使用上次选举期间实施的地图，在这份地图下，该州将5名白人共和党人和2名非裔民主党人送进了国会。

阿拉巴马州共和党人表示他们将对这项裁决提出上诉。