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川普推翻家用品节能标准 专家：如MAGA怀念辉煌年代

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（法新社华盛顿14日电） 从老式瓦斯炉、出水量大的莲蓬头到灯泡，美国总统川普自重返白宫以来持续推翻许多家用产品的环保标准，并经常重复那句熟悉的话━以前的更好。专家指出，这更多的是对过去时代的向往。

川普11日在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「我在此指示（环境保护署）署长泽尔丁（Lee Zeldin）立即恢复我制定的环境法规，这些涉及用水标准与流量规范的命令被狡猾的拜登（Joe Biden）终止。」

现年78岁的亿万富豪川普已经抱怨现代莲蓬头多年，声称它们让水流速度变慢了。他在2020年曾表示：「你打开莲蓬头，如果你像我一样，你就无法好好洗你的秀发。」 前实境秀电视明星川普也常抱怨LED灯泡，这种灯泡在过去10年中已逐渐取代白炽灯泡。他在2019年曾表示：「我不是个虚荣的人…但我在白炽灯泡下，比这些照射我们的疯狂灯光好看多了。」

倡议为家用产品能效订定标准的「家用产品标准意识计画」（Appliance Standards Awareness Project, ASAP）负责人戴拉斯基（Andrew deLaski）认为川普的疑虑已经过时，他说：「现今已有许多现代且高效的产品，它们皆性能一流。」 但共和党大老、臭名昭着的气候怀疑论者川普的行动，似乎与环境或经济考量关系不大，更多的是对过去时代的向往。

美国奥本大学（Auburn University）政治学教授高德尔（Spencer Goidel）表示，政治人物紧抓怀旧情怀并不令人惊讶，因为「塑造一个展望未来的讯息很难」，「我们应该回到以前的方式」这种说法反而更容易说服人。

川普的标志性口号「让美国再次伟大」（Make America Great Again）也体现相同概念。

高德尔指出，尽管怀旧情怀并非民主党或共和党的基因，但「它与看待种族主义、性别歧视和威权主义的态度、以及投票给共和党有关」。

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