川普提及用枪瞄准丽兹．钱尼 贺锦丽斥没资格当总统

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（法新社密尔瓦基1日电） 美国共和党总统候选人川普今天因对支持民主党对手贺锦丽的共和党人丽兹．钱尼发表暴力言论而受抨击。距离大选只剩4天，川普与贺锦丽都在「铁锈带」摇摆州做最后冲刺。

投票日定在本月5日，但已有超过6800万名美国人提早投票。民意调查结果显示，川普和贺锦丽（Kamala Harris）难分轩轾，最后将由7个摇摆州决定胜负，包括威斯康辛州和密西根州。

川普和贺锦丽都安排了一整天的造势活动，最后来到威斯康辛州最大的密尔瓦基市（Milwaukee）。

川普在密西根州的沃伦（Warren）告诉亢奋的支持群众：「我们过去4年所奋斗的一切都将归结于接下来4天。」

贺锦丽稍早痛斥川普使用「暴力言词」谈论丽兹．钱尼（Liz Cheney），她是共和党内最敢于批评川普的人之一。

贺锦丽在威斯康辛州麦迪逊市（Madison）对记者说，川普「建议用步枪瞄准前联邦众议员丽兹．钱尼」。她还说：「这肯定会让他丧失资格。任何…使用这种暴力言词的人显然都没有资格，不够格成为总统。」

78岁的川普在密西根州恳请群众踊跃投票。密西根州和威斯康辛州都是民主党在中西部经常胜出的「蓝墙」一部分，但这次这个地区投票倾向难料，具有决定胜负的地位。

另一条通往胜选的道路可能要经过南部和西部的「阳光地带」（Sun Belt）摇摆州，川普与贺锦丽昨天都选在这里造势。

川普在亚利桑那州一场与前福斯新闻（Fox News）主持人卡尔森（Tucker Carlson）一起出席的活动上，称呼60岁的贺锦丽是「卑鄙小人」。

但引发更大争议的是他对丽兹．钱尼的评论。

川普说：「她是个激进的战争鹰派。我们让她拿着步枪站在那里，用9支枪管对她开火，好吗？当枪对准她脸的时候，让我们看看她做何感想。」