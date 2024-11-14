川普提名极右派众议员盖兹任司法部长

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统当选人川普今天提名共和党籍联邦众议员盖兹（Matt Gaetz）出任司法部长，强硬保守派人士盖兹是典型的共和党年轻川普支持者，以极右派煽动者的姿态打响政治名号。

川普在社群媒体上发文说：「在美国，没有什么比结束我们司法系统党派武器化更重要的事了。麦特（盖兹）将结束政府被武器化…并恢复美国人民对司法部严重破碎的信任和信心。」

盖兹随后向国会递出辞呈，即刻生效。出身佛罗里达州的盖兹自2017年来一直担任美国国会议员，是川普最具争议的内阁人选之一。

川普上周在总统大选击败民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）后，正在为明年1月重返白宫执政筹组内阁。

川普扬言要对许多被他视为政敌的人进行报复，他毫无根据地指控他们在出于政治动机的起诉中，利用司法部的力量来对付他。

民主党人担心，42岁的盖兹将协助川普将司法部武器化，以发起「作秀审判」（show trial）的起诉。

作为司法部长，盖兹将推动司法部各项工作，多年来，司法部一直对他涉及性贩运和妨碍司法的指控进行调查。

盖兹否认有任何不当行为，检方去年告知他「将不会面临刑事指控」，但他目前仍是众院道德委员会调查的对象。

盖兹9月在声明中表示，他将不再协助国会调查人员，指控他们领导一场「政治报复行动」，并称这项调查「多管闲事、令人不安」。

共和党和民主党参议员立即对盖兹的提名能否通过确认程序表示怀疑，相关进程可能会在艰难、令人担忧的听证会上受到各方激烈质疑。

共和党籍参议员柯林斯（Susan Collins）告诉记者，她对盖兹获提名一事感到「震惊」

她说：「这说明了为什么建议和同意的程序如此重要，我确信会有很多问题将在他的任命听证会上被提出。」

不过，盖兹可能只会少了3名共和党人支持，仍将获得参院批准。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）