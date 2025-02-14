川普提接管加萨计画 沙乌地传2/20举办峰会磋商

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（法新社利雅德14日电） 一位了解峰会筹备情况的消息人士今天说，沙乌地阿拉伯将于2月20日主办有其他4个阿拉伯国家领导人参与的峰会，以商讨美国总统川普先前提议美方接管加萨走廊的计画。

这名消息人士表示，埃及、约旦、卡达和阿拉伯联合大公国的领导人预计出席这场峰会，峰会将在埃及首都开罗2月27日召开阿拉伯联盟（Arab League）会议之前举行，该会议也将磋商同一议题。

另一位不具名的消息人士指出，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也将出席峰会。

川普（Donald Trump）日前提议美国接管加萨走廊（Gaza Strip）并将200多万巴勒斯坦人迁出当地，还提到埃及或约旦是可能的安置地点，这番言论引发世界各国强烈抗议。

川普本月4日矢言，将在巴勒斯坦人移出加萨走廊后「接管」这个饱受战争蹂躏的地区、开发当地经济。

当时他说，美国会清除未爆弹，「夷平当地」，清除损毁的建筑，并「创建经济发展，为这个地区的人民提供无穷无尽的就业机会和住房」。

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊交战一年多后，目前正处于停火状态。