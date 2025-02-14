立足瑞士 报道世界
登录

川普提接管加萨计画 沙乌地传2/20举办峰会磋商

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社利雅德14日电） 一位了解峰会筹备情况的消息人士今天说，沙乌地阿拉伯将于2月20日主办有其他4个阿拉伯国家领导人参与的峰会，以商讨美国总统川普先前提议美方接管加萨走廊的计画。

这名消息人士表示，埃及、约旦、卡达和阿拉伯联合大公国的领导人预计出席这场峰会，峰会将在埃及首都开罗2月27日召开阿拉伯联盟（Arab League）会议之前举行，该会议也将磋商同一议题。

另一位不具名的消息人士指出，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也将出席峰会。

川普（Donald Trump）日前提议美国接管加萨走廊（Gaza Strip）并将200多万巴勒斯坦人迁出当地，还提到埃及或约旦是可能的安置地点，这番言论引发世界各国强烈抗议。

川普本月4日矢言，将在巴勒斯坦人移出加萨走廊后「接管」这个饱受战争蹂躏的地区、开发当地经济。

当时他说，美国会清除未爆弹，「夷平当地」，清除损毁的建筑，并「创建经济发展，为这个地区的人民提供无穷无尽的就业机会和住房」。

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊交战一年多后，目前正处于停火状态。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
122 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
22 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团