川普提议9月辩论3场 贺锦丽同意9/10对决

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（法新社佛州棕榈滩8日电） 美国共和党籍总统候选人川普今天提议9月与即将正式成为民主党总统候选人的现任副总统贺锦丽举行3场辩论。贺锦丽自投入竞选后吸引各界极大关注，川普正试图夺回焦点。

现任总统拜登上月21日宣布放弃竞选连任，转而支持贺锦丽（Kamala Harris）参选，自此之后，贺锦丽获得党内许多支持、争取到创纪录的捐款，并抹去了川普在民意调查上的优势，让民主党看到了一个月前还不敢奢望的更大胜选可能性。

贺锦丽是美国第一位女性亚非裔副总统，她本月稍晚将在芝加哥举行的民主党全国代表大会上正式被提名为总统候选人。她近期在一连串人山人海的造势大会上露面，会中释出的积极讯息为她赢得赞美，令民主党基本盘大为振奋。

与此同时，川普发现自己身在一种陌生处境，好似一名旁观者，在他减少造势活动之际，被贺锦丽的崛起抢走了光芒。

川普对媒体说，他与电视台安排在9月4日、10日、25日辩论，「希望她同意」。

贺锦丽今天回覆，她「期待」于9月10日在美国广播公司新闻网（ABC News）的辩论。贺锦丽阵营没有立即透露是否参加其他日期的辩论。按照提议，9月4日的辩论将在对川普较友好的福斯新闻频道（Fox News）举行，25日则在美国国家广播公司新闻网（NBC News）。

在贺锦丽接替拜登投入选战后，川普否认自己的竞选策略需要调整。他说：「他们的政策都一样：开放边境、打击犯罪力道软弱。我觉得她比拜登还糟糕。」

贺锦丽今天与参选搭档华兹（Tim Walz）出席密西根州造势活动。她在底特律对群众说：「真正衡量一名领袖实力的方式，不在于击败了谁，而在于激励了谁。」