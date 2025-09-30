川普提20点和平计画 欧洲和穆斯林国家支持

（法新社杜哈29日电） 多个重要穆斯林国家今天表态支持美国总统川普提出结束加萨战争的和平计画，英、法等欧洲国家也敦促巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）接受这项提案。

8个阿拉伯或以穆斯林为主的国家在联合声明中表示，他们「乐见美国总统扮演的角色，以及他为结束加萨战争所做的真诚努力」，并强调「愿与美国和各方进行积极与具建设性的接触，以达成协议并确保协议的实施」。

这些国家包括与以色列有外交关系的埃及、约旦、阿拉伯联合大公国和土耳其，还有在斡旋方面扮演关键角色的卡达，以及未来可望与以色列关系正常化的沙乌地阿拉伯。

印尼与巴基斯坦这两个全球穆斯林人口最多的国家也签署这项声明。印尼表示愿意派兵加入未来的加萨维和部队，而巴基斯坦则希望争取川普支持，以改善与华府的关系。

在白宫正式做出宣布前，巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shehbaz Sharif）在社群平台X发表声明，说他「坚信川普总统已做好充分准备，将以一切必要方式协助确保战争落幕」，获得川普赞赏。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周与川普会面，他说，尽管双方对法国承认巴勒斯坦国意见分歧，美国仍采纳了法国提出的部分内容。

马克宏赞扬川普对「结束加萨战争的承诺」。他在X平台写道：「哈玛斯别无选择，必须立即释放所有人质，并遵守和平计画。」马克宏也呼吁以色列「坚定」致力于执行这项计画。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）办公室说，英国「强力」支持川普为「结束战斗、释放人质，以及确保向加萨人民提供紧急人道援助所做的努力」。 这项计画包括在加萨建立一个由川普主导、英国前首相布莱尔（Tony Blair）参与其中的过渡管理机构。 布莱尔在声明中指出：「川普总统提出一项大胆且明智的计画，如果获得同意，将可结束战争，立即让加萨局势获得缓解，为当地人民带来拥有更光明、更美好未来的机会，同时确保以色列的绝对和持久安全，并让所有人质获释。」

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的右翼政府也对川普的外交政策表示赞赏。义大利政府在声明中呼吁「各方把握机会，接受这项计画」。

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）表示，川普的计画「为结束可怕的加萨战争提供了一个独特契机」，「对于这场战争可能就快结束，以色列和巴勒斯坦人终于看见了一线希望。」（编译：刘文瑜）