川普援引战时法赶移民遭质疑 美司法部驳法官管辖权

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（法新社华盛顿21日电） 美国川普政府援引战时法律，将据称是委内瑞拉帮派成员逐出美国，联邦法官出手阻挡，不过司法部主张指示班机折返的书面命令发布时，飞机已在国际空域，法官管辖权已不适用。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）律师吉赖特（Lee Gelernt）在庭审期间指出，就算是在二战期间，「人们也有获得审讯的机会，而不是这样草率地被带走…你要能提出答辩，否则任何人都有可能从街上被带走」。美国民权联盟和其他人权组织一起提告反对这波驱逐移民行动。

美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官波斯柏格（James Boasberg）15日曾发布紧急禁制令，阻止当局驱逐这批正在寻求法律救济的委内瑞拉人，并要求已经起飞的两架班机折返。

司法部则主张，波斯柏格发布书面命令指示班机折返时，飞机已在国际空域，波斯柏格的管辖权已不适用。

波斯柏格今天在审讯期间表示：「政府在这一点上不太配合，我会查明他们是否违反我的命令。」

数名遭驱逐的委内瑞拉人委任律师表示，他们的委托人并非委国黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员，也没有犯罪，仅因为身上有刺青而遭到锁定。