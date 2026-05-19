川普摁住原订19日对伊朗新攻击 对达成协议乐观

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普表示，他原本将于19日对伊朗发动一项重大新攻势，但在看见达成结束战争协议的希望后选择暂缓行动。

川普表示，他是在波斯湾阿拉伯盟友的建议下，暂时搁置据称的攻击计画。若美国与以色列终止近6周的停火，伊朗威胁将采报复性攻击。

川普先前曾无限期延长停火，也明确表达他希望从这场带来政治包袱的战争里抽身。他说，在伊朗拒绝他的协议蓝图后，原本已为19日准备好新的攻击行动。

他在自己的真实社群（Truth Social）平台发文：「卡达、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国领导人要求我暂缓原订明天对伊朗伊斯兰共和国的军事攻击，因为目前已有正经的谈判正在进行。」

不过，川普也说他已指示美国军方「随时准备全面、大规模攻击伊朗，一旦无法达成可接受的协议，就即刻行动」。

随后川普在白宫一场活动表示，出现「非常正面的发展」，阿拉伯盟友称有望达成协议，使伊朗无法获得核武。

川普说：「有很大的机会他们可以协商出某种结果。如果能在不对他们猛烈轰炸的情况下达成协议，我会很高兴。」

伊朗持续控制进入波斯湾重要水道的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），导致全球油价大幅波动，也屡次拒绝川普的和平条件。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）证实，已透过调人巴基斯坦与美国往来。

伊朗最高领袖哈米尼在美国与以色列2月28日悍然发动战争的首日殉国，但伊朗政权仍展现韧性，目前要求释放遭海外冻结的伊朗资产、解除长期制裁并为战争作出赔偿。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）被视为自战争以来在日益强硬的革命卫队主导下的温和派。他表示，与华盛顿对话「并不代表投降」，伊朗将捍卫其「尊严」与权利。

伊朗法斯（Fars）通讯社17日报导，华府提出5点清单，其中包括要求伊朗只保留一处核设施运作，并将高浓缩铀库存转移至美国。

据法斯通讯社指出，但美方拒绝释放「哪怕是25%」被冻结的伊朗资产，也不愿支付任何赔偿金。

但伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通讯社引述一名接近伊朗谈判团队的不具名消息人士称，美国在最新谈判文本中采取一项新让步，同意在谈判进行期间豁免对伊朗石油的制裁。