川普撤回对荷莫兹货物收费20%计画

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普昨天刚宣布将对所有通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的货物徵收20%的费用，今天取消这项计画，改以与波斯湾盟国达成贸易协议取代。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「我已决定，用波斯湾各国将与美国达成的贸易与投资协议，来取代20%的『美国补偿费』。」

根据川普的说法，与中东地区领导人进行的会谈极富成效，让他决定取消收费。

川普昨天表示，美国将成为荷莫兹海峡的守护者，将猛烈打击伊朗并守住海峡，且可能会直接接管它，并对往来货物徵收20%维安行动补偿费用。而美军昨天也宣布，今天起将恢复对伊朗的海上封锁。

川普今天指出，他将继续实施「全面封锁」，但封锁对象仅限于往返伊朗港口，或载运的物品与伊朗货物有关的船只。

川普矢言重新实施海上封锁，促使伊朗攻击区域内多个国家的目标作为回应，美国今天再对伊朗发动新一波空袭。

美军表示，已对伊朗境内多处目标发动打击，包括布什尔（Bushehr）与阿巴斯（Bandar Abbas）等港口城市，藉此「削弱伊朗攻击商业航运的能力」。

当地官员表示，美军攻击布什尔4处地点，而布什尔设有伊朗唯一的民用核电厂。美军也攻击靠近伊拉克与科威特边界的伊朗边境地区。

另据阿拉伯联合大公国的说法，伊朗袭击荷莫兹海峡两艘船只，造成一名船员死亡。

危机应变公司MTI Network表示，一艘挪威油轮今天清晨在阿曼外海遭不明装置引发的爆炸击中。

法新社统计伊朗媒体及官方公告的结果显示，自上周以来，美军重启空袭已造成伊朗至少28死。