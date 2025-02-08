川普撤销拜登安全许可 终止提供每日情报简报

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天表示，他将撤销前任总统拜登的安全许可（security clearance），结束拜登在卸任后接收情报简报的权利。

川普在他的社群网站真实社群（Truth Social）上表示：「拜登没有必要继续取得机密情报。」

「因此，我们立即取消拜登的安全许可，并停止向他提供每日情报简报。」

川普重现他在前实境秀「谁是接班人」（The Apprentice）的金句，以大写字母补充道：「乔（Joe，拜登名），你被开除了。」

传统上，美国总统有权接收情报简报，在卸任后也是。

川普说，他之所以会采取这个行动，是因为拜登在赢得2020年大选后，也撤销他的安全许可。

拜登当时的理由是，川普在2021年1月6日美国国会大厦暴动案的前后行为「反覆无常」。当时，大批抗议群众闯入国会，试图推翻川普败选的结果。

川普今天发文时声称，拜登在接收情报简报方面「无法被信任」，理由是特别检察官针对在拜登住家发现机密文件一案所发布的报告指出，82岁的拜登「记忆力不佳」。

川普本身也因为不当处理机密文件遭起诉，但在共和党籍的川普赢得2024年大选后，司法部结束了此案。