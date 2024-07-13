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川普收敛激烈言论 欲争取温和派选民

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（法新社密尔瓦基13日电） 美国前总统川普以无法预料和煽动性言辞闻名，但他如今选择自我约束，以在11月总统大选之前拉拢更多温和派选民。

78岁的川普似乎正在移民、堕胎等关键议题上收敛言辞。分析家认为，他对保守派选民的忠诚很有信心，因此不怕施展这种策略。

川普曾自称一手造成「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定被推翻，近日态度却有所软化，他很清楚强硬做法得不到多数大众支持。预计他下周将在共和党全国代表大会上正式获提名成为共和党总统候选人。

川普支持的共和党党纲已采纳他将堕胎问题留给各州决定的立场，不再呼吁实施全国禁令。

此外，川普也谴责备受争议的「2025年计画」（Project 2025）。这份900页的文件由保守派智库「传统基金会」（Heritage Foundation）主导，被视为治国蓝图，内容建议大规模遣返移民、削弱联邦机关权力等，引发猛烈批评。

川普自己也曾主张这些意见，但他仍批评「2025年计画」的提议「极为荒谬、糟糕透顶」，不过他没有具体指出是哪些提议。

保守派智库「美国企业研究所」（American Enterprise Institute）的康提内蒂（Matthew Continetti）说：「川普正利用此刻来扩大他在一般保守基本盘之外的吸引力。」

在川普视为选战主轴之一的移民议题上，自从他数月前指称移民「毒害我国血统」引来广泛批评后，如今语气也不再那么激烈。

但普林斯顿大学（Princeton University）教授杰里哲（Julian Zelizer）提醒，川普只是在避开那些可能暴露他政治弱点的议题。

杰里哲说：「没理由认为他的基本观点有变…他的策略就是要赢。但应该定义他的是他执政时的纪录。」

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