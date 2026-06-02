川普政府同意暂冻反武器化基金 外传计画胎死腹中

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（法新社华盛顿1日电） 美国司法部今天表示将遵守法院命令，暂时冻结一项18亿美元的赔偿方案。批评人士谴责这项方案是为总统川普政治盟友设立的「小金库」。

美国媒体报导指出，川普政府正计划取消这项基金的计画。这项基金已引发民主党人、甚至川普所属共和党部分成员的强烈批评。

美国联邦地区法院法官布林克马（Leonie Brinkema）上周禁止政府在6月12日的法庭听证会之前，采取任何进一步行动来建立或运作这项所谓「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）。

司法部在X平台上发表声明「强烈反对」布林克马的决定，但「将遵守法院的裁决」。

司法部声称，设立这项基金是「为了弥补许多人遭遇到的巨大滥权、伤害与不公对待」，且「对任何遭遇这类武器化、针对或迫害的人开放，无论他们是民主党人、共和党人、保守派、独立人士还是其他身分」。

根据新闻网站Axios和其他美国新闻媒体报导，川普政府其实正计划放弃这项基金。Axios引述消息人士所言指出：「这项计画目前已经胎死腹中。」

当法新社要求白宫对政府打算取消这项基金的新闻报导发表评论时，白宫仅回覆了司法部X平台贴文的连结。

这项基金是司法部针对川普民事诉讼案达成一项非比寻常的和解协议后所创立。川普先前因前政府承包商泄露纳税申报表，而对美国国税局提起诉讼。

政府表示，当局目的是要补偿那些遭受政府「武器化」和「法律战」之苦的人；这两个词是川普用来形容保守派及支持者遭受带有政治动机的针对性打击。

但反对人士表示，这项基金没有明确的法律基础、几乎没有公众监督，且可能被用来奖励效忠者，包括因参与2021年1月6日川普支持者袭击美国国会大厦相关犯罪而被定罪的被告。